Ci sarà una bella cornice di pubblico domani sera, a San Siro, per Inter-Cagliari, gara valida per la 33esima giornata di Serie A. Un appuntamento a cui i tifosi che si recheranno allo stadio potranno avvicinarsi vivendo il 'Live Show' che prevede la presenza di tantissimi ospiti che si alterneranno sul palco. Inoltre, per i fan che si presenteranno a ridosso dell’apertura dei cancelli (18:45) sarà possibile vincere tre maglie gara nerazzurre. Come? Sarà sufficiente scansionare il QR Code che comparirà sul mega LED del museo di San Siro e sui maxi-schermi dello stadio.
LE INFO PER I TIFOSI
IMPORTANTE In occasione di Inter-Cagliari sarà possibile per i tifosi nerazzurri acquistare biglietti per il Terzo Anello Blu, che sarà diviso tra sostenitori interisti e tifosi ospiti. I tifosi dell'Inter in possesso di un biglietto per il Terzo Anello Blu dovranno obbligatoriamente entrare dagli ingressi 12, 13 e 14, e salire al Terzo Blu tramite la torre 11.
I tifosi ospiti in possesso di biglietto per il Terzo Anello Blu dovranno obbligatoriamente entrare dall'ingresso 10, a loro riservato, e saliranno tramite la torre 9.
INFO STADIO: APERTURA CANCELLI E REGOLAMENTO
I cancelli apriranno alle 18:45, con le biglietterie che saranno operative dalle 17:45.
INGRESSI E INDICAZIONI
A seguito dei cambiamenti intervenuti per motivi di ordine pubblico nella gestione dei flussi d’ingresso, sono state attuate delle modifiche con lo scopo di limitare i tempi di attesa per tutti i tifosi durante le procedure di accesso. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.
Si chiede ai gentili spettatori di rimanere sempre seduti al posto assegnato e indicato sul proprio biglietto per tutta la durata dell'evento per garantirne il pieno successo. Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni:
Ingressi 0, 7, 15: titolari di titolo di biglietto di tribuna onore arancio, poltroncine arancio e hospitality di primo arancio.
Ingressi 1, 12, 13, 14, 15: titolari di biglietto di primo arancio e secondo arancio.
Ingressi 1, 4, 5, 6, 9: titolari di biglietto di primo verde.
Ingressi 9, 12, 13, 14: titolari di biglietti di primo e secondo blu.
Ingressi 4, 5, 6, 9: titolari di biglietti di primo, secondo e terzo rosso.
Ingresso 7: titolari di biglietti di tribuna onore rossa, poltroncine rosse e hospitality di primo rosso.
A seconda delle code, in tutti questi ingressi c’è flessibilità per essere indirizzati da un ingresso ad un altro, seguendo le indicazioni del personale di servizio.
INGRESSI OBBLIGATORI SENZA DEROGHE
Ingresso 2: titolari di biglietto di secondo verde.
Ingresso 3: titolari di biglietto di terzo verde.
Ingresso 10: tifosi ospiti al terzo anello blu.
Ingresso 12, 13 e 14: tifosi dell'Inter titolari di biglietti di Terzo Anello Blu
Ingresso 8: pass di servizio.
Ingresso 11: titolari di biglietto per persone con disabilità.
La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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