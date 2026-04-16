Sarà un Cagliari con la mente un po' più sgombra, rispetto a una settimana fa, quello che domani sera arriverà a San Siro. Come sottolinea oggi Tuttosport, infatti, i sardi arrivano da una fondamentale vittoria nello scontro salvezza contro la Cremonese, vinto 1-0 grazie al guizzo di Sebastiano Esposito, a segno di testa a conferma di un momento personale molto positivo per l'attaccante.

Sarà un ex, nella partita di domani, in cui affronterà il fratello Pio Esposito. Su di lui poggerà l'attacco di una formazione che vanta sei punti di vantaggio su Cremonese e Lecce, oggi appaiate al terzultimo posto, grazie non solo alle reti dell'ex nerazzurro (acquistato dai sardi in prestito con obbligo di riscatto) ma anche ad una ritrovata solidità difensiva data dalla coppia Mina-Rodriguez a cui Pisacane si è affidato utilizzando Dossena solo nello spezzone conclusivo coi grigiorossi, quando bisognava conservare il risultato di vantaggio.

Chiaramente Pisacane sa di dover affrontare, sulla carta, una partita tatticamente molto differente da quella conquistata nel passato fine settimana. Arriverà però alla sfida con la mente più sgombra e con voglia di stupire. L'intenzione è ovviamente quella di mettere i bastoni tra le ruote all'Inter, lanciata in vetta alla classifica con un buonissimo margine sul Napoli, oggi secondo in classifica a nove lunghezze.