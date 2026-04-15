Bastoni, Lukaku, Leao, Vlahovic, Dybala. Sono i nomi che oggi il Corriere della Sera cita come le stelle che potrebbe lasciare la Serie A. Il primo focus del quotidiano è dedicato proprio alla situazione del difensore interista, reduce da un periodo particolarmente complicato. Bastoni è entrato in una spirale negativa dopo quanto avvenuto in Inter-Juventus, il secondo giallo procurato per Kalulu e le conseguenti polemiche.

Successivamente sono arrivati i fischi nelle gare disputate in trasferta con la maglia nerazzurra, l'infortunio nel derby perso (nel tentativo di fermare Rabiot) e quindi l'espulsione rimediata in Bosnia nella finale dei playoff mondiali. In ultimo una gara a Como terminata, per lui, dopo 45': Chivu lo ha sostituito con Carlos Augusto a seguito delle difficoltà del primo tempo, sue e della squadra.

Nel frattempo il Barcellona è in pressing per provare a portarlo in Catalogna, magari sfruttando i turbamenti del calciatore. Servono però 70 milioni di euro per accontentare la dirigenza interista, che già sa di dover affrontare un'estate di profondo rinnovamento, in cui andranno via a parametro zero Acerbi e De Vrij.

Nella nuova difesa, oggi, l'erede naturale di Bastoni sembra essere più Muharemovic, per caratteristiche, che non Solet, più simile a Bisseck. Il nome del difensore centrale del Sassuolo è da tempo accostato ai nerazzurri, da più testate. Come Bastoni, ha il sinistro come "piede forte" anche in neroverde gioca in un modulo differente.