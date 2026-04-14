In attesa della trasferta di venerdì 17 aprile sera in casa della capolista, si è tenuta oggi la canonica seduta di allenamento al CRAI Sport Center per il Cagliari. La squadra di Pisacane, lavora per preparare il match valido per la 33esima giornata di Serie A.

"La seduta odierna è iniziata in palestra con dei lavori di forza. A seguire il trasferimento in campo: serie di esercitazioni dedicate al possesso palla e torneo a più squadre, con partitelle giocate ad alta intensità. Personalizzato per Leonardo Pavoletti. Domani, mercoledì 15, squadra in campo al mattino" come hanno comunicato i sardi attraverso i canali ufficiali.