In attesa della trasferta di venerdì 17 aprile sera in casa della capolista, si è tenuta oggi la canonica seduta di allenamento al CRAI Sport Center per il Cagliari. La squadra di Pisacane, lavora per preparare il match valido per la 33esima giornata di Serie A.

"La seduta odierna è iniziata in palestra con dei lavori di forza. A seguire il trasferimento in campo: serie di esercitazioni dedicate al possesso palla e torneo a più squadre, con partitelle giocate ad alta intensità. Personalizzato per Leonardo Pavoletti. Domani, mercoledì 15, squadra in campo al mattino" come hanno comunicato i sardi attraverso i canali ufficiali.

Sezione: L'avversario / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 19:24
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi