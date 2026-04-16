Dopo la vittoria al Bernabeu nella gara d’andata valida per i quarti di Champions League, il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha vinto anche la partita di ritorno battendo il Real Madrid al termine di una spettacolare gara che ha visto trionfare i tedeschi contro non solo nell'aggregate ma anche nei novanta minuti. In pieno recupero Olise raccoglie l’assist di un solito Harry Kane che dopo il gol del momentaneo 2-2 ha sottoscritto l'accesso alla semifinale anche con l'assist della vittoria all’Allianz Arena di Monaco, stadio ben noto all'Inter, nella gioia e nel dolore.

In casa dei bavaresi difatti l’Inter ha giocato la tragica finale della scorsa Champions League persa contro il PSG ma aveva anche vinto, battendo i padroni di casa del Bayern Monaco per 1-2 la gara d'andata dei quarti di finale di UCL della scorsa edizione, finita poi con un risultato complessivo di 3-4 dopo il 2-2 del ritorno al Meazza che ha consegnato ai nerazzurri di Inzaghi il pass per la semifinale contro il Barcellona, altra gara iconica della cavalcata europea dell'Inter nell'edizione 2024/25. Quel doppio confronto tra il Bayern di Kompany e l'Inter di Inzaghi fu di fatto deciso dal gol di Davide Frattesi segnato all'88esimo, tre minuti dopo il gol dell'1-1 di Thomas Muller che rispondeva alla rete di capitan Lautaro. Quell'8 aprile 2025 resta nella storia: nella gara di ieri il Real è andato tre volte in vantaggio, ma alla fine la Stern des Südens è riuscita comunque non solo a non perdere, ma addirittura a vincere. Nelle ultime 28 partite di Champions League in casa i tedeschi hanno perso solo una volta, proprio l'8 aprile 2025 contro l'Inter, grazie al gol di Davide Frattesi.