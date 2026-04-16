Dan Peterson, leggenda vivente del basket, è sicuramente l'ospite più applaudito all'evento 'Il Foglio a San Siro', in scena oggi al Meazza. Soprattutto quando tocca il tema delicato della NBA Europe che potrebbe vedere coinvolti anche Oaktree e RedBird, i fondi statunitensi che hanno in mano Inter e Milan, interessati al progetto, come riferito da più di qualche mezzo di informazione: "Io sono scettico sulla NBA Europe, poi ho visto che la cosa è stata ridimensionata - le parole del coach -. Prima sembrava un'invasione della NBA, l'altro ieri sulla Gazzetta si parlava di joint venture con l'Eurolega, brava la NBA che si è resa conto. Non possono toccare il campionato italiano, mi ribello in prima persona se succede. Non possono distruggere l'Eurolega, che è il vertice del basket europeo. E soprattutto i campionati. Non mi interessa se la NBA mi dice che non sono più ben accetto, se dico una cosa simile. Se è una joint venture, i miei complimenti alla NBA".
Insomma, una parere decisamente diverso da quello di Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, che nello stesso evento si era detto decisamente favorevole all'idea: "Mi auguro che le squadre milanesi (Milan e Inter, ndr) si avvicino alla NBA Europe, per noi è un grosso risultato. La NBA porterà a Milano e Roma due grandi realtà. Il nostro vantaggio è che questi giocatori stranieri, poi, giocheranno nel campionato italiano. Eurolega? Non è un problema mio. Io spero che nell'incontro del 29 ci possa essere un accordo. Barcellona, Real e Bayern Monaco hanno già firmato".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - News
Altre notizie
- 19:00 liveINTER-CAGLIARI, VIGILIA CALDISSIMA: le ULTIMISSIME, lo SHOW di CHIVU e MAROTTA lo BLINDA!
- 18:48 Dan Peterson: "NBA Europe, sono scettico. Se toccano il campionato italiano, mi ribello"
- 18:34 Bookies - Inter, quota bassa con il Cagliari. Tra i marcatori spicca Thuram
- 18:20 Inter-Cagliari, le informazioni per i tifosi: nel pre-partita 'Live Show' con dei premi in palio
- 18:06 Chivu torna sulla battuta Champions: "Se non capiamo l'ironia meglio iniziare a fare altro"
- 17:52 Inter Legends al 'Corazón Classic Match': domani Marotta al Bernabeu con Florentino Perez per la presentazione
- 17:38 Thuram: "Sono sempre stato qua, l'Inter significa tante cose. Esposito va lasciato in pace, rapporto stretto con Chivu"
- 17:24 Riva, ass. Sport di Milano: "Nuovo San Siro, la città sta facendo il suo. Opera privata, è una questione di volontà"
- 17:10 videoCHIVU si erge a difesa di BASTONI e non le manda a dire. Ma il VERO PROBLEMA resta un altro...
- 16:55 Chivu e Serantoni, uniti dal... caschetto: "Gli consiglio di mantenere il sorriso"
- 16:40 Uva: "Euro 2032, San Siro non candidabile. Milano ci sarà solo col nuovo stadio. Inter e Milan dalla UEFA 15 giorni fa"
- 16:26 Qui Cagliari - Pisacane ne convoca 24 per la gara con l'Inter: assenti Pavoletti e Mazzitelli
- 16:12 Tragedia Manninger: anche l'Inter esprime il proprio cordoglio
- 15:56 Sky - Inter-Cagliari, la probabile: possibile chance per De Vrij e Bonny
- 15:43 Chivu alla Mourinho: "Di sicuro non sono un fesso". Poi spiega la frase sugli arbitri detta prima del derby d'Italia
- 15:29 Tragedia in Austria: Manninger scomparso in un incidente stradale
- 15:18 Quando tornano Lautaro Martinez e Yann Bisseck? Chivu svela i tempi di recupero
- 15:04 videoArianna Fontana: "Inter, obiettivi vicini ma resta concentrata. Mi rivedo in Barella perché..."
- 14:52 Chivu: "Bastoni non convocato, Bisseck e Lauti nei tempi. Campionato mediocre? Troppo facile dirlo ora"
- 14:50 UFFICIALE - Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine stagione: "Me ne vado come tifoso a vita"
- 14:35 Ranking UEFA, il Bayern detronizza il Real Madrid. L'Inter resta quarta, ma il PSG incalza a mezzo punto di distanza
- 14:21 Sassuolo, Carnevali: "Muharemovic, Premier o Serie A: i valori cambiano. Contropartite? Vedremo"
- 14:07 In arrivo Inter Summer Camp - San Siro Experience
- 13:54 Martinenghi: "Ero in classe con Gabbia, ma tifo Inter. Mi piace la cattiveria di Esposito"
- 13:40 videoInter su Muharemovic, Carnevali: "La nostra ambizione è mandare i giovani in club importanti"
- 13:25 videoMalagò: "Incontro propositivo con calciatori e allenatori"
- 13:10 Abodi: "San Siro investimento straordinario con margini di miglioramento, ringrazio Inter e Milan"
- 12:55 Simonelli: "Nazionale senza Mondiale danno enorme per la Serie A. Con Marotta e gli altri presidenti..."
- 12:45 Scaroni: "Nuovo San Siro, un vantaggio il dialogo con l'Inter. Spero di poter presentare presto la 'facciata'"
- 12:43 Malagò: "Presidenza Figc? Mi hanno chiamato anche prima di Bosnia-Italia"
- 12:40 TS - Torino-Inter, sarà uno stadio soprattutto nerazzurro
- 12:37 videoMarotta: "Chivu è tra i migliori allenatori emergenti in circolazione, la sua conferma è automatica"
- 12:13 Petrucci: "NBA Europe, mi auguro che le squadre milanesi si avvicinino"
- 12:00 videoINTER-CAGLIARI, BASTONI rischia. OAKTREE hai seguito la CHAMPIONS? La STRADA è UNA per il MERCATO
- 11:45 PODCAST - Di Marzio: "Bastoni, l'Inter vuole 70 milioni di euro. In caso di addio, potrebbero arrivare sia Muharemovic che Solet"
- 11:30 Qui Cagliari - Abbondanza nelle scelte d'attacco contro l'Inter
- 11:16 Gianluca Galliani: "Bayern-Real fantastica, noi eravamo quella roba lì. Ma anche Como-Inter non è stata male"
- 11:02 TS - Da Sommer a Di Gennaro, il futuro degli interisti in scadenza di contratto
- 10:48 GdS - Como in casa del Sassuolo, possibili cambi in chiave Inter: le ultime
- 10:33 Il Resto del Carlino - Bologna-Inter, polemiche per il costo dei biglietti
- 10:20 Chivu resta, l'Inter programma. Dalle cessioni oltre 100 mln di tesoretto
- 10:06 TS - Seba Esposito alla guida di un Cagliari con la mente più sgombra. I sardi poggiano su un altro fattore
- 09:52 TS - Chivu può già superare Mourinho martedì prossimo: le idee del tecnico tra Cagliari e Como
- 09:38 La Repubblica - Inter, quattro priorità sul mercato: i sogni Mancini e Paz, i partenti e chi si è (quasi) accasato
- 09:24 CdS - Bastoni-Dimarco, futuro a fine stagione. Ma sull'esterno c'è una clausola che tranquillizza l'Inter
- 09:10 Serena: "Mercato Inter? Prenderei Bremer. Bene Vicario. E in attacco..."
- 08:56 GdS - Inter-Cagliari, la sfida degli Esposito: momenti opposti per i due fratelli
- 08:42 CdS - Inter-Cagliari, Chivu pensa al turnover: possibili novità in difesa, centrocampo e attacco
- 08:28 CdS - Carlos Augusto, rinnovo con l'Inter ancora in sospeso: la Roma è alla finestra
- 08:14 Inter, almeno un innesto per reparto: i tre nomi da cui si partirà in estate
- 08:00 Bastoni out con il Cagliari, Chivu lo preserva. Mossa Barça: contropartita
- 00:00 Como-Inter, Fabregas anticipa il quarto episodio della saga: risultatismo e giochismo sono concetti superati
- 23:30 Domino in tre Settori giovanili top d'Italia: Sbravati e Pea i sostituti di Tarantino all'Inter
- 23:13 Inter, col Cagliari per rimettere in moto la macchina da gol: nel mirino un record del 2020-21
- 22:58 Champions, il Bayern ringrazia Camavinga e va in semifinale: fuori il Real. All'Arsenal basta un pari: ora l'Atletico
- 22:40 La Nazionale Femminile a caccia di un posto al Mondiale, Soncin: "Continuiamo a lottare per il nostro sogno"
- 22:26 Inter-Cagliari, occhio ai gol a seguito di un cross: i nerazzurri primeggiano, la squadra di Pisacane soffre
- 22:11 Inter-Cagliari, venerdì a San Siro il 90esimo confronto in Serie A: tutti i numeri
- 21:57 Niente Mondiale per Ekitiké, Deschamps: "Duro colpo per lui e per la Francia"
- 21:43 Gravina: "Sono amareggiato". Poi spiega le parole post Bosnia-Italia
- 21:27 Vieira: "Ho voglia di ritornare presto. Genoa? Mi è spiaciuto per come è finita"
- 21:12 Partita preferita col Bologna? Italiano snobba l'Inter: "Sarebbe riduttivo"
- 20:57 videoVerso Inter-Cagliari, nerazzurri al lavoro dopo il giorno di riposo: le immagini dalla Pinetina
- 20:43 Gasperini ritrova Mancini dopo l'infortunio contro l'Inter
- 20:28 Quattro dettagli di Como-Inter: l'esultanza di Thuram, le parole di Chivu, occhio al rigore e il regalo per Bastoni
- 20:14 Di Marzio: "Inter, mercato rivoluzionario: almeno 5 acquisti. Immagino arriveranno giovani forti"
- 19:59 videoGoliardia, solidarietà e... poca scaramanzia! Un INTER CLUB a MILANO: la storia dell'IC TRE BASEI
- 19:44 Sport - Barcellona, prime mosse dopo l'eliminazione dalla Champions: Bastoni prima del Mondiale
- 19:30 Battocletti: "Sono una fan di Lautaro. Dell'Inter di adesso mi piace l'affiatamento che c'è in squadra"
- 19:16 Inter-Parma, domani il via alla vendita dei biglietti: tutti i dettagli