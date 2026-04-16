Dan Peterson, leggenda vivente del basket, è sicuramente l'ospite più applaudito all'evento 'Il Foglio a San Siro', in scena oggi al Meazza. Soprattutto quando tocca il tema delicato della NBA Europe che potrebbe vedere coinvolti anche Oaktree e RedBird, i fondi statunitensi che hanno in mano Inter e Milan, interessati al progetto, come riferito da più di qualche mezzo di informazione: "Io sono scettico sulla NBA Europe, poi ho visto che la cosa è stata ridimensionata - le parole del coach -. Prima sembrava un'invasione della NBA, l'altro ieri sulla Gazzetta si parlava di joint venture con l'Eurolega, brava la NBA che si è resa conto. Non possono toccare il campionato italiano, mi ribello in prima persona se succede. Non possono distruggere l'Eurolega, che è il vertice del basket europeo. E soprattutto i campionati. Non mi interessa se la NBA mi dice che non sono più ben accetto, se dico una cosa simile. Se è una joint venture, i miei complimenti alla NBA".

Insomma, una parere decisamente diverso da quello di Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, che nello stesso evento si era detto decisamente favorevole all'idea: "Mi auguro che le squadre milanesi (Milan e Inter, ndr) si avvicino alla NBA Europe, per noi è un grosso risultato. La NBA porterà a Milano e Roma due grandi realtà. Il nostro vantaggio è che questi giocatori stranieri, poi, giocheranno nel campionato italiano. Eurolega? Non è un problema mio. Io spero che nell'incontro del 29 ci possa essere un accordo. Barcellona, Real e Bayern Monaco hanno già firmato".