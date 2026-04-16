Bernardo Silva lascerà il Manchester City a fine stagione. Lo ha confermato in via ufficiale il club inglese con un comunicato nel quale ha voluto ringraziare il portoghese per gli anni di militanza con la maglia degli Ssky blues. "Ad oggi, ha vinto 19 trofei importanti, tra cui sei titoli di Premier League, una UEFA Champions League, due FA Cup, cinque Carabao Cup, tre Community Shield, una Coppa del Mondo per club FIFA e una Supercoppa UEFA, con Bernardo che ha anche capitanato il Club nella vittoria della Carabao Cup 2026 contro l'Arsenal -. si legge nella nota dei Citizens -. Bernardo ora si concentrerà sul cercare di concludere la sua esperienza al City con ancora più trofei, con la squadra di Pep Guardiola ancora in piena corsa per vincere sia il titolo di Premier League che la FA Cup. A breve, sarà giustamente ricordato come uno dei giocatori più belli e amati di sempre del City".

"Citizens, quando sono arrivato 9 anni fa, inseguivo il sogno di un bambino, volevo avere successo nella vita, volevo raggiungere grandi traguardi - ha scritto il portoghese in una lettera pubblicata su Instagram -. Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato. Ciò che abbiamo vinto e raggiunto insieme è un'eredità che custodirò per sempre nel mio cuore. I Centurioni, il quadruplo scudetto, il Triplete, il Four 2000 e molto altro ancora... Non è andata poi così male.

Tra pochi mesi sarà il momento di dire addio alla città dove non solo abbiamo vinto così tanto come club, ma dove ho anche iniziato il mio matrimonio e ho formato la mia famiglia. Dal profondo del mio cuore, Ines e Carlota, grazie!

Ai tifosi, il vostro supporto incondizionato in tutti questi anni è qualcosa che non dimenticherò mai. Il mio obiettivo principale come giocatore è sempre stato quello di giocare con passione, affinché voi ragazzi poteste sentirvi orgogliosi e ben rappresentati in campo. Spero che l'abbiate percepito in ogni singola partita. Sono arrivato come giocatore del Manchester City, me ne vado come uno di voi, un tifoso del Manchester City a vita. Continuate a sostenere questa giovane squadra e sono sicuro che vi regalerà tanti nuovi fantastici ricordi in futuro.

Al club, a Pep, allo staff e a tutti i miei compagni di squadra di questi 9 anni, grazie per tutti i ricordi e per avermi permesso di far parte di questo percorso per così tanto tempo. L'atmosfera che creavamo ogni giorno al centro di allenamento mi ha fatto sentire a casa e parte di una grande famiglia. Godiamoci insieme queste ultime settimane e lottiamo per quello che questa stagione ci riserva ancora. Vi voglio bene, Bernardo".