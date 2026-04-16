La possibile esclusione dalla squadra titolare in occasione di Inter-Cagliari, in programma domani sera a San Siro, a ha riacceso prepotentemente i riflettori sul futuro di Alessandro Bastoni che, secondo Gianluca Di Marzio, è sicuramente un 'tema' in casa nerazzurra. Lo è dal punto di vista ambientale per ciò che si è creato attorno al giocatore in Italia dopo la famigerata simulazione durante il derby d'Italia contro la Juve, a cui si aggiunge il forte interessamento del Barcellona, che ha messo il difensore in cima alla lista dei profili per rinforzare la retroguardia.

"L'Inter sta metabolizzando anche una possibile cessione di Bastoni perché potrebbe essere legata alla volontà del giocatore. Oggi vorrebbe una cifra intorno ai 70 milioni di euro, in modo da poter intanto rimpiazzarlo e poi poter fare un po' di mercato con questa cifra. I nomi individuati sarebbero Muharemovic e Solet e con 70 milioni potrebbero arrivare entrambi", ha spiegato il giornalista di Sky Sport durante "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

Da capire se il Barça riuscirà a fare un simile sforzo economico, visto che in Catalogna hanno già cominciato a parlare di contropartite tecniche per abbassare le richieste del club milanese.

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