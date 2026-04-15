L’eliminazione del Barcellona dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid ha avvalorato la conclusione a cui la dirigenza blaugrana era già arrivata da mesi: la difesa è il punto debole della squadra e occorre migliorarla. La novità, raccontata da Sport, è che adesso il club catalano ha intenzione di ingaggiare un centrale prima dell’inizio del Mondiale e, per questo motivo, ha intenzione di capire già da questa settimana come potrebbe evolversi il dossier di mercato di Alessandro Bastoni, l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto arretrato da mettere a disposizione di Hansi Flick in vista della prossima stagione. Il Barça, insomma, vuole capire a stretto giro di posta se l'affare sia possibile o meno, per poi comportarsi di conseguenza.

Il Barcellona, da quel che filtra dalla Catalogna, ha già l'ok di massima del difensore dell'Inter, che però ha preso tempo per concentrarsi al 100% sulla parte finale di stagione, nella quale può vincere il double nazionale, portando a casa scudetto e Coppa Italia. Uno stand-by contrario alla strategia del diesse Deco, che vuole anticipare i tempi dopo aver tessuto la tela con l'entourage del nazionale azzurro già a gennaio.

Poi, dettaglio non trascurabile, il Barcellona dovrebbe passare a trattare con l'Inter, con l'obiettivo di arrivare a dama spendendo meno di 60 milioni di euro, una cifra a cui aggiungere dei bonus o qualche contropartita tecnica. In questo senso, secondo Sport, è da scartare l'opzione Gerard Martín, che ha perso quota per colpa di un rendimento non all'altezza negli ultimi mesi.