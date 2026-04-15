Dopo tanto hype, Como-Inter è già il passato. Un passato recentissimo che ha messo un punto e virgola su qualcosa che potrà essere il futuro prossimo della squadra di Cristian Chivu che battendo i lariani ha superato uno degli scogli più 'alti' prima di vedere la meta, poggiata su una vetta, l'ultimissima da percorrere. Percorso che dopo il 3-4 di ieri sera sarà certamente più leggero da percorrere, di sicuro meno scosceso. La complicità delle inseguitrici dietro ha certamente aiutato ma quanto fatto ieri al Sinigaglia vale una foto ricordo da appendere. Una tappa determinante che a Pechino Express potrebbe essere quella dei 7 mostri, che fa rima coi sette gol segnati nella serata e che, oltre a quelli, regala anche qualche curioso e particolare dettaglio da attenzionare.
L'esultanza del gol di Thuram che esulta come Henry. L'omaggio pungente del Tikus che non lascia mai nulla al caso.
Una curiosità croccante della serata al Sinigaglia dell'Inter di Cristian Chivu ce l'ha regalata Marcus Thuram, mai banale neanche nel look. Ma la particolarità di questo ragazzo, figlio d'arte, è la varietà di perle che regala grazie ad una conoscenza non banale, tutt'altro che superficiale. Sì, perché il Tikus sembra non lasciare mai nulla al fato: lo dimostrano gli abbinamenti mai casuali dei suoi outfit, come le esultanze. E quella del Tikus al secondo gol che ha aperto la ripresa ha attirato tutti i fotografi a bordocampo, anche per la peculiarità della stessa. Il riferimento a Thierry Henry nelle sue parole è praticamente diretto come lo sguardo fiero e mai domo rivolto verso la tribuna immediatamente dopo l'esultanza e anche al momento dell'uscita dal campo. Omaggio a "padrino" Henry che però sa anche di 'frecciatina' della rivalsa dopo le parole pronunciate dal connazionale nell'immediato post-Bodo/Glimt [...] (qui l'articolo completo).
Il regalo più bello per Bastoni: un ragazzino con la sua maglia 95 strappa un sorriso e attutisce il rumore dei fischi
A regalare ad Alessandro Bastoni un sorriso, prima di scendere in campo, per addolcire ulteriormente una vittoria che già di suo vale più di mille parole, è stato un piccolo tifoso nerazzurro. Un ragazzino di una dozzina d'anni che, appunto, nei minuti precedenti al fischio d'inizio di Como-Inter si è posizionato con la fierezza di chi non teme nulla davanti alla balaustra che separa il campo dalla tribuna speranzoso che il suo beniamino lo scorgesse. E in quella speranza c'è tutta la genuinità persa in queste settimane dal calcio: "L'ha indossata in mezzo a tante, scelta perché oggi è Bastoni l'interista da supportare per primo. Chi supporta Bastoni, supporta l'Inter". Parole, immagini e soprattutto gesti che non silenziano i fischi degli stadi d'Italia, ma senza dubbio valgono un augurio di buon compleanno (e qualcosa in più) ad Alessandro Bastoni (qui l'articolo completo).
Le dichiarazioni di Chivu.
"Faccio come i miei colleghi che parlano di qualificazione in Champions e dico che siamo contenti di avvicinarci all’obiettivo Champions", ha detto Cristian Chivu dopo Como-Inter, concetto che ha avuto grande risonanza anche fuori dalle mura del Sinigaglia e ha punto particolarmente dalle parti di Milanello. E via di contromisure calcistiche riuscite forse meglio che di recente sul campo. Ma ammesso e non concesso che le parole di Chivu potessero essere una replica a Massimiliano Allegri che nel post partita di Milan-Udinese ha pronunciato un "se c'è stato qualche pensiero" scudetto, definire l'eventuale ironia comunicativa 'politicamente scorretta'... fa un po' sorridere; siamo onesti, prima che politicamente corretti... "Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio". Lo diceva De André, noi ci limitiamo a ricordarlo (qui l'articolo completo).
Il rigore fischiato contro Bonny.
Se da un lato si vuole parlare di calcio, dall'altro, qui sembra la storia "dell'elefante nella cristalleria e l'elefante sono i torti arbitrali". Come Alessandro Cavasinni nel VIDEO di qualche giorno fa ha definito l'ennesimo episodio che fa discutere concesso incredibilmente al Como. Quello fischiato a Bonny su Nico Paz è l'ultimo di una serie di episodi contrari all'Inter (o quantomeno discutibili) nelle ultime cinque partite. Episodio che Beppe Marotta ha commentato all'indomani addolcendo però la pillola nel tentativo di evitare l'ennesimo caso mediatico in materia arbitrale, aggiungendo poi: "Ultimamente si verificano spesso". Un punzecchio che non fa neppure il solletico. In positivo e in negativo la diplomazia serve ma fino a un certo punto e quello di Como quel punto l'ha superato da un pezzo, specie se i calci in c***o arrivano persino fisicamente e non più soltanto metaforicamente.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 20:28 Quattro dettagli di Como-Inter: l'esultanza di Thuram, le parole di Chivu, occhio al rigore e il regalo per Bastoni
- 20:14 Di Marzio: "Inter, mercato rivoluzionario: almeno 5 acquisti. Immagino arriveranno giovani forti"
- 19:59 videoGoliardia, solidarietà e... poca scaramanzia! Un INTER CLUB a MILANO: la storia dell'IC TRE BASEI
- 19:44 Sport - Barcellona, prime mosse dopo l'eliminazione dalla Champions: Bastoni prima del Mondiale
- 19:30 Battocletti: "Sono una fan di Lautaro. Dell'Inter di adesso mi piace l'affiatamento che c'è in squadra"
- 19:16 Inter-Parma, domani il via alla vendita dei biglietti: tutti i dettagli
- 19:02 Sky - Bisseck out per Inter-Cagliari: recupero tra Como e Torino. Lautaro, settimana prossima le valutazioni
- 18:46 InterXPink Floyd, e il 'timing' perfetto di 'Wish You Were Here'
- 18:33 Bookies - Bastoni-Barcellona, affare possibile: quota 2 in lavagna
- 18:20 Tommasi: "Della mia candidatura alla FIGC ho letto solo sui giornali"
- 18:09 Bressan: "L'Inter ha dimostrato che le bastano pochi palloni giocati bene per vincere"
- 17:58 Marchetti per Inter-Cagliari, sarà la sua terza direzione stagionale coi nerazzurri
- 17:47 Battocletti visita l'Inter ad Appiano: "Per me è una questione di famiglia"
- 17:36 videoRINNOVO e RIVOLUZIONE: CHIVU BLINDATO! Un CANTERANO del BARCA sblocca BASTONI? Un ALTRO BIG RISCHIA
- 17:22 Desailly: "Bastoni non è nemmeno la metà di Maldini". E punge pure Leao
- 17:09 Schalke 04, il pres. Tillmann: "Non cambieremo logo, non abbiamo il problema di Inter e Juve"
- 16:59 videoThuram segna il gol del 2-1 a Como. E la RefCam di Massa coglie l'urlo di Dumfries
- 16:48 Zille: "Contatto Ndicka-Bisseck in onda settimane dopo? Ecco perché"
- 16:38 Barcellona, Laporta torna alla carica: "Presenteremo un altro ricorso"
- 16:27 Ambrosini applaude l'Inter: "Vince con merito". Poi bacchetta Sommer
- 16:16 Inter a Perth in estate, la vicepremier del Western Australia: "Che opportunità per i tifosi. Lo sono anche io"
- 16:06 Caressa: "Chivu bravo e intelligente. E in conferenza stampa sta anche diventando un po' parac..o"
- 15:55 Zone grigie, supercazzole, invenzioni: dal derby in poi decisioni monodirezionali ai danni dell'Inter
- 15:44 Marello, la strada è tracciata: il riscatto dall'Udinese prevede anche dei bonus per 3-4 milioni
- 15:33 Fabregas: "Il 2-2 di Thuram? Magari Rudiger sparava la palla lontana e arrivava dopodomani"
- 15:23 Fontana: "Per il 2036 un nuovo stadio a Milano dovremo averlo. Olimpiadi, ecco come nasce tutto"
- 15:11 O Jogo - Anche l'Inter su Richard Rios. Ma il Benfica ha le idee chiare
- 15:02 Qui Cagliari - Ancora personalizzato per Pavoletti. Domani niente conferenza per Pisacane
- 14:52 Carlo Molfetta: "Lautaro in panchina a Como presenza fondamentale. Vicino a Bastoni, spero resti"
- 14:42 Klinsmann: "L'Italia ha toccato il punto più basso, ora facce nuove. Coinvolgiamo Del Piero e Grosso"
- 14:31 L'Inter valuta Fort come contropartita per Bastoni. Il presente del giocatore però si chiama Atletico Madrid
- 14:20 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 14:12 Aleksandar Stankovic, l'Inter ha le idee chiare: resta da valutare solo il percorso sportivo futuro
- 14:03 Bastoni-Barça, nuovi contatti con l'Inter nelle ultime settimane. E ora spunta una possibile contropartita
- 13:55 Matteoli: "Trasferta proibitiva per il Cagliari, Inter corazzata. Ma le partite vanno giocate"
- 13:45 Sky - Nessun recupero per Chivu: Lautaro e Bisseck saranno assenti anche col Cagliari
- 13:35 A Torino è già febbre Inter: annunciati già circa 20 mila spettatori
- 13:24 Carlos Augusto mette in standby ogni discorso sul rinnovo con l'Inter
- 13:13 Festa: "Il Cagliari deve andare a San Siro spavaldo e con la chiara idea di poter vincere"
- 13:03 Grave infortunio per Ekitike, niente Mondiale. Aumentano le chance di Thuram
- 12:52 Ferrero, pres. Juve: "Abbiamo vissuto con le curve quello che capita ora altrove. E siamo intervenuti"
- 12:41 Inter x Pink Floyd, il Brand Director nerazzurro Adornato: "Il nostro è un brand che dialoga con mondi diversi"
- 12:30 Qui Cagliari - Pisacane senza tre giocatori, ma c'è ampia scelta davanti
- 12:20 Nuovi accordi commerciali, la UEFA incasserà oltre un miliardo di euro. Più soldi per chi partecipa alla UCL
- 12:10 Serie A, 34esima giornata: Marchetti sarà l'arbitro di Inter-Cagliari, al VAR ci sarà Meraviglia
- 12:00 videoINTER-CALHANOGLU: STIPIC parla chiaro. E c'è un intreccio di MERCATO con un OBIETTIVO di AUSILIO
- 11:55 Romano: "Marotta vuole accelerare il rinnovo di Chivu. E il tecnico ribadisce le richieste sul mercato"
- 11:45 Vigilia di Inter-Cagliari, Chivu in conferenza stampa ad Appiano: l'orario dell'appuntamento
- 11:30 Inter x Pink Floyd, nasce la capsule per i 50 anni di 'Wish You Were Here'. Venerdì a San Siro esperienza ad hoc
- 11:16 TS - Inzaghi, panchina a rischio ma è in lizza per la nazionale. Con un altro ex interista
- 11:02 CdS - Classifica marcatori, Lautaro può emulare Vialli: non accade dal '91 che...
- 10:48 Corsera - Bastoni, servono 70 milioni per convincere l'Inter. C'è un erede naturale già pronto
- 10:34 Giudice sportivo, ufficiale la squalifica per un nerazzurro verso Inter-Cagliari
- 10:20 TS - Rinnovo Calhanoglu con cifre al ribasso? Stipic vuole portare a Milano un altro suo assistito (già individuato)
- 10:06 Capello sulla Nazionale: "Blocco Inter poco nutrito. Ho un consiglio per il futuro ct"
- 09:52 CdS - Inter-Cagliari, due assenti sicuri e uno spiraglio per Bisseck: il notiziario
- 09:38 CdS - Calhanoglu-Inter, discorsi rimandati a fine stagione: tutti i fattori sul tavolo
- 09:24 Pazzini: "Thuram sacrificabile? Dipende da due fattori". Poi si spende in difesa di Esposito
- 09:10 CdS - Inter, torna l'ipotesi Leoni: il fattore Chivu e la formula da trovare
- 08:56 CdS - Senza Lautaro, l'Inter si affida agli altri leader: quattro senatori determinanti al Sinigaglia
- 08:42 CdS - Muharemovic non convinto dalla Juve. Trattativa impostata con l'Inter: i dettagli
- 08:28 Mazzola: "Lautaro a vita, può superare Meazza. Chivu, quanti meriti. E su Bastoni..."
- 08:14 GdS - Chivu, nuovo peso sul mercato dell'Inter. E ci sono già due nomi pronti
- 08:00 GdS - Chivu-Inter, per il rinnovo serve... l'aritmetica. Cifre e termini impostati: i dettagli
- 00:00 Incompetenza da prendere a calci in c**o
- 23:56 Toni: "Di Esposito mi piace come reagisce alle critiche. Thuram? Un mese fa era il più scarso..."
- 23:41 La RAI definisce la squadra per il Mondiale 2026: in campo anche Adani e Stramaccioni
- 23:27 Milano-Torino-Genova olimpiche, Sala: "Progetto bipartisan, si fa sul serio. Servirà uno stadio"
- 23:12 Champions League, Atletico Madrid e PSG le prime semifinaliste: salutano Barcellona e Liverpool
- 22:58 Fassone: "Calcio italiano interessante per gli investitori. Qui le migliori opportunità per le infrastrutture"