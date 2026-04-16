Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, è uno dei possibili candidati alla presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio. La Serie A si è compattata attorno al suo nome, 18 società hanno deciso di proporre Malagò per il ruolo e ora il diretto interessato sta riflettendo seriamente sulla possibilità di candidarsi. Uno degli snodi potrebbe essere il supporto della componente federale affidata all'Assocalciatori. Ad oggi l'altro possibile candidato per sostituire Gravina è Giancarlo Abete, già numero uno della Figc in passato.

Malagò nel frattempo è intervenuto questa mattina a Il Foglio a San Siro: "Io ufficialmente candidato? No, non si può dire. Ci rifletto, e in questi giorni l’ho fatto molto, perché se ti vengono a trovare alcune società, e purtroppo anche prima della partita contro la Bosnia… Mi auguravo non ci fosse questo problema. Poi le società sono raddoppiate, dopo 6 giorni sono diventate 19, tante persone per decenni hanno combattuto per arrivare a 11. C’è un discorso di credibilità che deve essere preso in considerazione. Perché gli incontri prima della finale playoff? Non credo di dire qualcosa di nuovo, c’era preoccupazione. Ma Gravina ha rappresentato il suo desiderio di portare a fondo il suo mandato. Tra gli impegni che ha, c’è anche quello di difendere ciò che ha fatto. Il sistema dev’essere rivisitato, non credo che tutti abbiano fatto sempre e solo del male".