Tra i giocatori in scadenza di contratto con l'Inter ci sono alcuni elementi con diversi anni di calcio ormai alle spalle. Ed è su questi che Tuttosport si concentra in uno degli articoli pubblicati oggi sul quotidiano.

A partire da Yann Sommer, che non sarà più titolare, ma potrebbe restare come dodicesimo. Ad oggi, però, c'è un corteggiamento forte da parte del Basilea, la squadra del cuore dell'estremo difensore elvetico. L'estremo difensore è stato inquadrato durante Svizzera-Germania, impegnate in amichevole, sugli spalti del Sankt Jacob-Park ed è stato osannato da tutto il pubblico. In patria molti ne rimpiangono l'addio alla nazionale. Potrebbe chiudere tra i propri connazionali.

Per Darmian potrebbe esserci invece un ritorno al Torino, dove l'azzurro ha già giocato dal 2011 al 2015. Proprio con la casacca granata conquistò la convocazione in nazionale maggiore, dove poi è tornato anche durante l'avventura con l'Inter. Tra i giocatori in scadenza di contratto c'è anche Henrikh Mkhitaryan. A fine stagione incontrerà i vertici della società interista e comunicherà la sua decisione. Potrebbe anche smettere, chiudendo quindi la sua carriera con la felice parentesi all'Inter. Infine Raffaele Di Gennaro, che a ottobre compirà 33 anni, ma che per un'altra stagione ancora dovrebbe proseguire la propria avventura in nerazzurro come terzo portiere.