Sarà un'invasione nerazzurra quella prevista il 26 aprile allo stadio Olimpico Grande Torino, per la partita contro la squadra granata. Come sottolinea Tuttosport, sono già circa 20 mila i biglietti staccati e considerando il clima di contestazione da parte della tifoseria del Toro nei confronti della proprietà è plausibile pensare che il pubblico ospite si farà sentire con maggior vigoria rispetto agli spettatori di casa, anche in virtù di uno stato d'animo differente con i sostenitori nerazzurri lanciati verso la vittoria dello Scudetto. In parole più semplici, esiste la possibilità che l'Inter giochi in casa, almeno virtualmente.

Questioni ambientali a parte, comunque, il Torino di Roberto D'Aversa ha ritrovato una certa serenità mettendosi alle spalle il periodo peggiore. I recenti successi ottenuti contro Pisa e Verona hanno infatti permesso ai granata di allontanarsi sensibilmente dalla zona calda della classifica.