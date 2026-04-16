Manca un ultimo sforzo. Sei partite di campionato ancora, in cui difendere il corposo vantaggio di nove punti accumulato dall'Inter sul Napoli secondo in classifica. Cristian Chivu si prepara a spingere i suoi verso il rush finale, anche a chi non è al top della condizione.

Nello specifico, secondo il Corriere dello Sport, alla catena di sinistra formata da Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Entrambi, particolarmente dopo quanto avvenuto in nazionale, non sembrano al massimo della brillantezza. L'allenatore non ha però intenzione di rinunciare a due dei suoi giocatori più rappresentativi nel momento clou. In pochi giorni l'Inter giocherà domani in casa contro il Cagliari in un'altra tappa che può dare ancora maggiore sicurezza in chiave Scudetto e poi tornerà in campo per la semifinale di ritorno in Coppa Italia contro il Como a San Siro. Il che presuppone una necessità di gestione.

A bocce ferme, anche per due pilastri come Bastoni e Dimarco, si parlerà di futuro. Il centrale mancino è inseguito dal Barcellona, ma bisognerà capire fin dove i catalani si spingeranno. Non è peraltro così scontato che da via della Liberazione decidano di avallare una cessione, così come il giocatore per ora non ha ascoltato proposte. Dimarco dovrebbe invece rinnovare il contratto in scadenza nel 2027, ma ad oggi la volontà è reciproca e il club ha una clausola unilaterale per estenderlo di un altro anno, il che rende la situazione molto tranquilla.