C'è anche Andrea Abodi tra gli ospiti all'evento 'Il Foglio a San Siro', l'appuntamento ormai classico organizzato in questo periodo dell'anno al Meazza. Il ministro dello Sport parla proprio della Scala del Calcio, da qualche mese di proprietà di Inter e Milan: "Ringrazio Inter e Milan per aver fatto questo investimento straordinario per acquisire questo bene che ha margini di miglioramento senza pregiudicare nulla di questa area - le sue parole -. L'iter amministrativo è stato corretto, ma mi fermo davanti all'attività della Procura", ha detto Abodi rispetto ai dubbi sollevati dopo l’apertura dell’inchiesta della Procura sulla vendita del Meazza che vede nove indagati per turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio.
"Ricordo a me stesso che il Comune ha fatto una manifestazione di interesse, ci sono in ballo 1,4 miliardi di euro di ulteriori investimenti privati che riguardano il contesto urbano. (Del nuovo stadio, ndr) non ne abbiamo bisogno solo per Euro 2032 o per il sistema calcio, ma ne ha bisogno la città di Milano e il Paese nel suo complesso", ha concluso.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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