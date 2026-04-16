Cresce l’attesa per la sfida tra Inter e Cagliari. Viviamo insieme la vigilia nella puntata in diretta del Salotto di FcInterNews. Ampio spazio alle parole di Cristian Chivu in conferenza stampa.

Il tecnico nerazzurro si è mostrato molto determinato, dando una vera e propria lezione comunicativa a colleghi e addetti ai lavori. Un intervento che segue le dichiarazioni di Marotta che hanno di fatto blindato Chivu sulla panchina dell’Inter.

Non mancano però le preoccupazioni legate all’infermeria. Non solo gli infortunati Bisseck e Lautaro Martínez e lo squalificato Sucic, Chivu ha annunciaot anche il forfait di Bastoni.