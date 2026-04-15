Nuova seduta mattutina per il Cagliari di Fabio Pisacane, in vista della trasferta di venerdì a San Siro contro l'Inter. Prima parte della seduta odierna dedicata all’attivazione; a seguire il gruppo ha svolto delle esercitazioni tattiche con sviluppi di gioco e prove su palla inattiva. Prosegue con il lavoro personalizzato Leonardo Pavoletti, ancora alle prese con un sovraccarico al ginocchio.

Domani, giovedì 16 aprile, nuovo allenamento al mattino, poi la partenza verso Milano nel pomeriggio: non è prevista la conferenza stampa della vigilia di Fabio Pisacane.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 15 aprile 2026 alle 15:02 / Fonte: Centotrentuno.com
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.