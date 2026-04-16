Giorgio Perinetti, intervenuto su Stile Tv, si è soffermato sulla prospettiva della prossima stagione, analizzando il Napoli, ma non solo. Di seguito le sue parole: "Conte non credo possa decidere del suo futuro senza sapere cosa gli aspetta nella prossima stagione. Dovrà esserci un confronto tra presidente e allenatore, è giusto che sia così alla fine dell'annata per capire dove e come continuare. Il Napoli ha una base fortissima, poi è chiaro che la squadra va migliorata e svecchiata, lo faranno tutte, anche l'Inter".

Sezione: News / Data: Gio 16 aprile 2026 alle 22:00
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione