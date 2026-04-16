Giorgio Perinetti, intervenuto su Stile Tv, si è soffermato sulla prospettiva della prossima stagione, analizzando il Napoli, ma non solo. Di seguito le sue parole: "Conte non credo possa decidere del suo futuro senza sapere cosa gli aspetta nella prossima stagione. Dovrà esserci un confronto tra presidente e allenatore, è giusto che sia così alla fine dell'annata per capire dove e come continuare. Il Napoli ha una base fortissima, poi è chiaro che la squadra va migliorata e svecchiata, lo faranno tutte, anche l'Inter".