E' pronto a partire il domino in tre dei Settori giovanili più importanti d'Italia. Stando a quanto si legge su Gianlucadimarzio.com, Massimo Tarantino, responsabile del vivaio dell'Inter, tornerà alla Roma e il suo posto a MIlano verrà occupato da Michele Sbravati e Fulvio Pea, due profili che si divideranno i compiti tra Primavera e il resto delle altre squadre.

A sua volta, Sbravati, che deve trovare la risoluzione con la Juventus, potrebbe essere sostituito da Roberto Trapani, anche se il Genoa, facendo leva sull'accordo attualmente in essere fino al 2028, non sembra intenzionato a liberarlo. Come si legge sul sito dell'eserto di mercato, al di là di come si risolverà la questione relativa al futuro di Trapani, il club bianconero affiderà i compiti a Massimiliano Scaglia, già in organico.