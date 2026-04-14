La Rappresentativa Under 15 LND sarà impegnata in due test contro Inter e Cremonese, in programma il 21 e 23 aprile nei rispettivi centri sportivi dei due club, al culmine del percorso della formazione guidata da Gabriele Peccati che, rispetto al recente passato, rompe la tradizione delle manifestazioni più lunghe (non parteciperà, infatti al prossimo Torneo di Cava de’ Tirreni) in favore di una selezione di amichevoli mirate ad ampliare il coinvolgimento dei settori giovanili dilettantistici.
La rappresentativa si radunerà lunedì prossimo a Coccaglio (BS), nel pomeriggio (ore 16) previsto il primo allenamento aperto al pubblico presso il campo dell’Hotel Touring. Martedì 21 aprile la squadra scenderà in campo la mattina per seconda sessione alle ore 10, poi nel pomeriggio si sposterà al campo sportivo "Amadio Soldi" di Cremona per il match contro la Cremonese previsto alle ore 16.30. Mercoledì nuova giornata dedicata al lavoro sul campo con due allenamenti fissati alle ore 10 e 17.30. Giovedì 23 aprile ultima seduta alle 11 che precederà l’amichevole contro l’Inter, in programma alle ore 15.45 presso il “Konami Youth Football Center”.
All'attività in campo sarà affiancata anche una parte dedicata all'interazione e alla socializzazione tra i ragazzi, che saranno coinvolti in alcuni incontri formativi sotto la guida del prof. Aldo Grauso, psicologo dello sport per tutte le selezioni giovanili LND.
Massimo Piscedda, responsabile dell’area tecnica delle Rappresentative Nazionali LND, ha parlato così dell'importanza di questo appuntamento, sottolineando l'importanza del confronto ad alto livello e il valore strategico dello scouting sul territorio: "La crescita passa inevitabilmente giocando contro chi, sulla carta, è più forte. È proprio nelle difficoltà che i ragazzi maturano ed esprimono il loro potenziale. Nei campionati dilettantistici molti hanno le qualità per raggiungere livelli più alti, a noi il compito di individuarli e dargli una chance in più per emergere. Con questi due test contiamo di mettere in mostra un numero più alto di talenti, frutto di un lavoro di sintesi su oltre 130 calciatori visionati nei raduni. La nostra forza è la capacità di monitorare capillarmente tutto il territorio, un vantaggio che ci distingue da altre realtà. L’obiettivo è ottenere più attenzione dal mondo professionistico».
Sulla stessa linea di pensiero Gabriele Peccati, che analizza la scelta di strutturare diversamente il percorso della selezione più giovane: «L’opportunità di giocare una doppia amichevole si inserisce in un progetto di valorizzazione più ampio del calciatore nella categoria. Parafrasando Proust, la sfida e’ quella di mettersi in viaggio “alla ricerca del talento perduto”, allargando il numero di calciatori e di società coinvolte e cercando di plasmare giovani sportivi nella loro interezza. Non solo gare e competizione, ma anche attività di formazione tecnica e relazionale con momenti specifici pensati su misura per i ragazzi». Il programma include sessioni di video analisi, lezioni in aula e allenamenti a tema, toccando pilastri fondamentali per un atleta come la cura del corpo, l’alimentazione e il riposo. «L’esperienza maturata in questi anni con il Progetto Giovani ci conferma che nell’Under 15 dilettanti si nascondono molti talenti in erba pronti a sbocciare, non limitando la ricerca a quelli ritenuti subito pronti. Penso, ad esempio, a Lorenzo Bernasconi» continua Peccati, citando il caso del laterale dell’Atalanta, nato a novembre 2003, cresciuto proprio nella prima formazione Under 15 della LND.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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