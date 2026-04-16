Una tragedia investe il mondo del calcio e non solo. Nella giornata di oggi, all'età di 48 anni, è scomparso a seguito di un incidente stradale Alexander Manninger, ex portiere austriaco. Per Manninger è stato fatale un tragico schianto avvenuto nei pressi di Salisburgo: mentre era alla guida della sua auto, l'ex estremo difensore è stato investito da un treno che ha poi trascinato il veicolo per diversi metri. I soccorritori, nonostante siano arrivati sul posto in tempi abbastanza rapidi, hanno solo potuto accertarne il decesso.
"Alexander Manninger è stato un ambasciatore eccezionale per il calcio austriaco, sia in campo che fuori. La sua carriera internazionale ha stabilito nuovi standard e ha ispirato e formato molti giovani portieri", ha scritto il direttore sportivo dell'ÖFB, Peter Schöttel, sottolineando poi che la "professionalità e la compostezza" erano preziosi per ogni squadra in cui ha giocato. "I suoi successi - ha poi concluso - meritano il massimo rispetto e non saranno mai dimenticati. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile".
In carriera Manninger è stato protagonista anche in Italia, dove ha indossato la maglia della Juventus tra il 2008 e il 2012 vincendo anche un campionato. Nel curriculum anche le esperienze con la Fiorentina, il Torino, il Bologna, il Brescia e il Siena. Da non dimenticare anche i primi passi nel calcio professionistico a difesa della porta dell'Arsenal, squadra con cui ha conquistato una Premier League, una Coppa di Lega Inglese e due Charity Shield.
Wir trauern um unseren ehemaligen Torhüter Alexander Manninger, der tragisch bei einem Verkehrsunfall verunglückt ist. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden, Alexander. ️ pic.twitter.com/AjfpNOwNU7— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 16, 2026
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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