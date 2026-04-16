Una tragedia investe il mondo del calcio e non solo. Nella giornata di oggi, all'età di 48 anni, è scomparso a seguito di un incidente stradale Alexander Manninger, ex portiere austriaco. Per Manninger è stato fatale un tragico schianto avvenuto nei pressi di Salisburgo: mentre era alla guida della sua auto, l'ex estremo difensore è stato investito da un treno che ha poi trascinato il veicolo per diversi metri. I soccorritori, nonostante siano arrivati sul posto in tempi abbastanza rapidi, hanno solo potuto accertarne il decesso.

"Alexander Manninger è stato un ambasciatore eccezionale per il calcio austriaco, sia in campo che fuori. La sua carriera internazionale ha stabilito nuovi standard e ha ispirato e formato molti giovani portieri", ha scritto il direttore sportivo dell'ÖFB, Peter Schöttel, sottolineando poi che la "professionalità e la compostezza" erano preziosi per ogni squadra in cui ha giocato. "I suoi successi - ha poi concluso - meritano il massimo rispetto e non saranno mai dimenticati. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile".

In carriera Manninger è stato protagonista anche in Italia, dove ha indossato la maglia della Juventus tra il 2008 e il 2012 vincendo anche un campionato. Nel curriculum anche le esperienze con la Fiorentina, il Torino, il Bologna, il Brescia e il Siena. Da non dimenticare anche i primi passi nel calcio professionistico a difesa della porta dell'Arsenal, squadra con cui ha conquistato una Premier League, una Coppa di Lega Inglese e due Charity Shield.