Quest'oggi una tragedia ha colpito tutto il mondo del calcio: l'ex portiere Alexander Manninger è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Salisburgo. Mentre era alla guida della sua auto, l'ex estremo difensore austriaco è stato investito da un treno che ha poi trascinato il veicolo per diversi metri. Al momento dell'arrivo dei soccorritori non c'è stato nulla da fare: hanno solo potuto accertarne il decesso, ufficializzando poi la triste notizia.

Anche l'Inter ha voluto unirsi al cordoglio per la scomparsa di Manninger, esprimento tutto il suo dolore e la vicinanza alla famiglia attravero un messaggio pubblicato sul profilo X ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano - si legge nel post del Biscione - si unisce al mondo del calcio nel piangere la tragica scomparsa di Alexander Manninger. Il club porge le più sentite condoglianze alla famiglia dell'ex portiere austriaco in questo momento difficile. Nel corso della sua carriera, Manninger ha militato in diverse squadre di Serie A, disputando 137 presenze nella massima serie italiana con Fiorentina, Torino, Bologna, Siena e Juventus".

Manninger è infatti stato protagonista in Italia con la maglia della Juventus tra il 2008 e il 2012 (dove ha vinto anche un campionato), oltre che con la Fiorentina, il Torino, il Bologna, il Brescia e il Siena.