La vittoria esterna contro l'Inter Under 23 fa decisamente felice il tecnico dell'Arzignano Valchiampo Daniele Di Donato, che nel dopopartita elogia i suoi uomini in conferenza stampa: “Stiamo vivendo un momento straordinario. A febbraio, dopo quattro sconfitte consecutive, ci davano per morti e parlare di play-off sembrava un’utopia. Invece oggi ci siamo ritagliati uno spazio in questa rincorsa: il merito è tutto dei ragazzi che hanno sempre creduto nel lavoro e nel percorso di crescita".

Di Donato evidenzia anche il prestigio che comporta questa vittoria per la formazione del piccolo centro del vicentino: "Battere l’Inter, seppur con la loro formazione Under 23, è sempre un motivo d’orgoglio per una realtà come l’Arzignano“. L’allenatore ha poi analizzato l’atteggiamento tattico dei suoi: “Mi è piaciuta la voglia di soffrire per portare a casa il risultato. Il gol è nato da un inserimento degli esterni, una dinamica su cui lavoriamo molto. Sono felice per l'autore del gol Fabio Cariolato, cercava questa soddisfazione da tempo e se la merita tutta“.