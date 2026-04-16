Gianni Petrucci, presidente Federbasket, si è espresso anche sul tema di NBA Europe durante il suo intervento all'evento 'Il Foglio a San Siro', andato in scena oggi, alla Scala del Calcio: "Mi auguro che le squadre milanesi si avvicino, per noi è un grosso risultato. La NBA porterà a Milano e Roma due grandi realtà. Il nostro vantaggio è che questi stranieri, poi, giocheranno nel campionato italiano. Eurolega? Non è un problema mio. Io spero che nell'incontro del 29 ci possa essere un accordo. Barcellona, Real e Bayern Monaco hanno già firmato".

Cambiando discorso: ma le squadre di Serie A hanno a cuore la Nazionale?

"I presidenti delle società hanno dei problemi quando i giocatori vanno i Nazionale. Non è ovvio per un dirigente federale. Se poi pensate ai viaggi intercontinentali.... Succede anche nel basket questa cosa".

Chi tra Malagò e Abete alla presidente FIGC?

"Carnevali è nel mio cuore, ho capito che è un dirigente illuminato. Il Sassuolo è un miracolo della natura".