L'ampio vantaggio costruito in campionato permette già all'Inter di guardare un po' più in là. Al mercato estivo, nella quale sede ci saranno diversi movimenti, secondo quanto riporta oggi La Repubblica. Il gruppo è concentrato su campionato e Coppa Italia, ma in dirigenza ci sono lavori in corso.

Il budget di Oaktree dovrebbe essere orientato attorno ai 30-40 milioni di euro, a cui andranno aggiunti i proventi delle cessioni. Ci sono quattro priorità sul tavolo: il rinnovo di Chivu, il rafforzamento della difesa, quello della fascia destra e non perdere gol in attacco. La società sa già che diversi senatori sono in scadenza e pronti a salutare. Acerbi e Sommer, per esempio. Darmian dato già virtualmente al Torino. De Vrij nel mirino dell'Al Sadd di Mancini.

Per rimpiazzarli è pronto, innanzitutto, un quadriennale per Vicario, oggi al Tottenham. In porta ci sarà da chiarire anche la situazione di Pepo Martinez, sotto contratto fino al 2029 a 1,5 milioni l'anno. In difesa piacciono Solet, Muharemovic, ma il sogno è Gianluca Mancini, che sta trattando il rinnovo con la Roma ma senza Champions potrebbe cambiare aria. Sempre in difesa l'addio doloroso potrebbe essere quello di Bastoni, valutato 60 milioni, coi quali l'Inter potrebbe lanciare l'assalto a Nico Paz. Se il Real lo riporterà a casa non ne chiederà meno di 50...

In attacco la volontà è confermare chi c'è, salvo offerte irrinunciabili. Lavorando già al rinnovo di Thuram, che è in scadenza nel 2028. Si cercherà di piazzare Luis Henrique e Diouf, in uscita anche Frattesi, mentre Carlos Augusto chiede 4 milioni l'anno per restare (tanti). E Dumfries? L'Inter vorrebbe tenerlo, non dovesse accadere (anche per via della clausola) un possibile sostituto è Hector Fort che il Barcellona potrebbe far rientrare nell'operazione Bastoni.