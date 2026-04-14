La pesante vittoria in casa del Como ha visto un grande protagonista, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Si tratta di Denzel Dumfries, la cui doppietta è stata decisiva per il successo al Sinigaglia. Secondo posto per un altro protagonista del tabellino, Marcus Thuram mentre a chiudere il podio c'è Nicolò Barella. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 1.04%
Akanji 0.69%
Acerbi 0.62%
Bastoni 0.42%
Dumfries 48.27%
Barella 18.59%
Calhanoglu 0.55%
Zielinski 0.07%
Dimarco 0.28%
Thuram 27.95%
Esposito 0.42%
Carlos Augusto 0.69%
Sucic 0.07%
Luis Henrique 0.21%
Bonny 0%
Mkhitaryan 0.14%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 46 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.
LAUTARO 53 PT.
DIMARCO 45 PT.
ESPOSITO 37 PT.
THURAM 29 PT.
BARELLA, CARLOS AUGUSTO E CALHANOGLU 20 PT.
SUCIC 19 PT.
BISSECK 16 PT.
LUIS HENRIQUE 15 PT.
BASTONI E AKANJI 12 PT.
DIOUF 11 PT.
J. MARTINEZ 10 PT.
BONNY 9 PT.
DUMFRIES 8 PT.
MKHITARYAN 7 PT.
KAMATE 5 PT.
DARMIAN 3 PT.
DE VRIJ 1 PT.

Sezione: Il Pallone d'Oro Nerazzurro / Data: Mar 14 aprile 2026 alle 15:50
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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