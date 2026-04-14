La pesante vittoria in casa del Como ha visto un grande protagonista, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro. Si tratta di Denzel Dumfries, la cui doppietta è stata decisiva per il successo al Sinigaglia. Secondo posto per un altro protagonista del tabellino, Marcus Thuram mentre a chiudere il podio c'è Nicolò Barella. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 1.04%

Akanji 0.69%

Acerbi 0.62%

Bastoni 0.42%

Dumfries 48.27%

Barella 18.59%

Calhanoglu 0.55%

Zielinski 0.07%

Dimarco 0.28%

Thuram 27.95%

Esposito 0.42%

Carlos Augusto 0.69%

Sucic 0.07%

Luis Henrique 0.21%

Bonny 0%

Mkhitaryan 0.14%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 46 PARTITE:

ZIELINSKI 55 PT.

LAUTARO 53 PT.

DIMARCO 45 PT.

ESPOSITO 37 PT.

THURAM 29 PT.

BARELLA, CARLOS AUGUSTO E CALHANOGLU 20 PT.

SUCIC 19 PT.

BISSECK 16 PT.

LUIS HENRIQUE 15 PT.

BASTONI E AKANJI 12 PT.

DIOUF 11 PT.

J. MARTINEZ 10 PT.

BONNY 9 PT.

DUMFRIES 8 PT.

MKHITARYAN 7 PT.

KAMATE 5 PT.

DARMIAN 3 PT.

DE VRIJ 1 PT.