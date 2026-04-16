"La mancata qualificazione dell'Italia è stato un danno enorme per la Lega Serie A, ovvio che siamo interessati alla Nazionale. Se poi la critica è sul mancato stage... ". Così Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, parlando all'evento 'Il Foglio a San Siro'.

"C'è la volontà, insieme a Marotta e agli altri presidenti, di favorire il fatto che le squadre italiane abbiano più giocatori italiani. Oggi, per i club del nostro campionato è molto più conveniente comprare uno straniero, questa cosa dobbiamo eliminarla", ha aggiunto Simonelli parlando di una possibile riforma per aiutare la selezione azzurra.