"La mancata qualificazione dell'Italia è stato un danno enorme per la Lega Serie A, ovvio che siamo interessati alla Nazionale. Se poi la critica è sul mancato stage... ". Così Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, parlando all'evento 'Il Foglio a San Siro'.

"C'è la volontà, insieme a Marotta e agli altri presidenti, di favorire il fatto che le squadre italiane abbiano più giocatori italiani. Oggi, per i club del nostro campionato è molto più conveniente comprare uno straniero, questa cosa dobbiamo eliminarla", ha aggiunto Simonelli parlando di una possibile riforma per aiutare la selezione azzurra. 

Sezione: News / Data: Gio 16 aprile 2026 alle 12:55 / Fonte: dall'inviato a San Siro
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.