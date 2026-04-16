Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, chiude il ciclo di interventi dell'evento 'Il Foglio a San Siro' parlando, tra i vari temi trattati, del nuovo San Siro, il progetto di Inter e Milan in cantiere da tempo: "Milano sta facendo il suo, lo stadio è stato venduto con sette anni di procedure non ancora finite, come leggete ogni giorno sui giornali - le sue parole -. Stamattina, il presidente del Milan Scaroni ha detto che i club consegneranno il progetto entro l'estate, in realtà siamo nei tempi. Il nuovo San Siro sarà un'opera privata, non si potrà neanche dare colpa al pubblico per le lungaggini burocratiche. E' una questione di volontà, di voler valorizzare una città come Milano che non sta chiedendo soldi al pubblico per costruire un nuovo sradio. Milano non è come le altre città perché si è costruita dei vantaggi. E' un'opera privata, ci sono delle complessità ma Milano cerca risorse private senza pesare sul pubblico".