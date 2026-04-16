In arrivo Inter Summer Camp - San Siro Experience, dedicata ai bambini/ragazzi tra gli 8 e i 16 anni. Sabato 30 maggio gli iscritti avranno l’opportunità unica di vivere i luoghi iconici di San Siro come mai prima: riceveranno in omaggio una divisa speciale dell’evento e ripercorreranno le gesta dei loro beniamini passando dagli spogliatoi, attraverso il tunnel e la panchina, fino al campo.

Tutto lo stadio sarà vestito di nerazzurro per l’occasione per rendere ancora più autentica l’esperienza che si prospetta indimenticabile.

Sezione: News / Data: Gio 16 aprile 2026 alle 14:07
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.