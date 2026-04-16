Nulla di fatto per le formazioni italiane in Europa. Abbandonano Europa League e Conference League Bologna e Fiorentina. Partiamo dai felsinei: la formazione di Vincenzo Italiano fa una brutta figura nella sfida in trasferta contro l'Aston Villa. Gli inglesi esultano con un poker roboante: a segno Watkins, Buendia, Rogers e Konsa ad archiviare la pratica. La Fiorentina batte il Crystal Palace 2-1, ma non basta, considerando il ko per 3-0 di sette giorni fa.