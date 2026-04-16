Non è chiaro se Bologna-Inter, ultima giornata del campionato di Serie A, avrà un peso sugli obiettivi dei nerazzurri o dei rossoblu. Sicuramente, a oltre un mese di distanza dall'appuntamento al Dall'Ara, sono già emerse alcune polemiche in merito ai costi dei biglietti, poco apprezzati dalla tifoseria felsinea. Ne parla stamattina Il Resto del Carlino, sottolineando un calendario parecchio impegnativo per la squadra di Vincenzo Italiano, impegnato stasera a Birmingham per cercare l'impresa in casa dell'Aston Villa in Europa League.

Per la partita con l'Inter i biglietti messi in vendita non saranno, per usare un eufemismo, economici con prezzi non alla portata di tutti. Per assistere alla partita in curva serviranno 50 euro, mentre per il settore distinti il prezzo arriva a 110 euro. Per il match contro la Roma, invece, i prezzi saranno rispettivamente 45 e 60 euro, un po' più a buon mercato.