La cornice della sala executive di San Siro è il luogo perfetto per Paolo Scaroni, presidente del Milan, per parlare del progetto del nuovo stadio che il club rossonero sta portando avanti con l'Inter. "Il mio azionista è un espertissimo di sport, che è la sua missione - la sua premessa all'evento 'Il Foglio a San Siro' -. Cominciamo col dire che dove siete seduti è di proprietà di Inter e Milan, è un punto di arrivo fondamentale. Ciò che accadrà dipende da noi e dall’amministrazione del Comune di Milano. Tutto procede in modo ragionevole e abbastanza efficiente. Io spero di poter presto presentare la 'facciata' del nuovo stadio, come si presenterà. Dobbiamo fare una scelte in tempi rapidi, certamente prima dell'estate. E' un vantaggio parlare con l'Inter, vogliamo le stesse cose".

La stagione del Milan: è deluso per lo scudetto mancato?

"Mi piace da pazzi lo stadio del Sassuolo perché lì ho preso lo scudetto, ma solo per quello. Io non mi sono mai illuso, facendo i conti della classifica e vedendo come giocano le squadre. L'obiettivo della qualificazione in Champions è un obiettivo importante".