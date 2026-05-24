"Abbiamo concluso molto bene la stagione dimostrando di non aver mollato nulla", ha detto Vincenzo Italiano ai canali ufficiali del Bologna dopo il pari per 3-3 ottenuto ieri pomeriggio tra le mura amiche dello stadio Dall'Ara contro i Campioni d'Italia dell'Inter.

"Sono contento perché siamo sempre stati competitivi anche contro squadre forti come oggi con l'Inter. La nostra gente ci ha riconosciuto che è stata un’annata lunga, faticosa e difficile, in cui comunque abbiamo cercato di regalare emozioni. Ringrazio di cuore tutto il nostro pubblico e chi ci ha seguito ovunque", ha detto il tecnico, Italiano prima di parlare anche sul suo futuro con estrema tranquillità: "Incontrerò in settimana il Club, ci sarà da programmare qualcosa di diverso senza Coppe, e poi trarremo le conclusioni" ha concluso il tecnico della squadra emiliana che con la gara di ieri ha messo il punto su una stagione fatta di alti e bassi che alla fine non è riuscita a regalare ai tifosi la terza gioia europea consecutiva. I rossoblu difatti hanno concluso la loro annata calcistica con 56 punti in classifica, -3 dell'Atalanta, settima in classifica e posizionata in zona Conference League. Una sola lunghezza d'onda, ormai incolmabile, che condanna la squadra di Italiano a restare fuori dalle griglie continentali. 

Sezione: L'avversario / Data: Dom 24 maggio 2026 alle 12:29
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi