"Abbiamo concluso molto bene la stagione dimostrando di non aver mollato nulla", ha detto Vincenzo Italiano ai canali ufficiali del Bologna dopo il pari per 3-3 ottenuto ieri pomeriggio tra le mura amiche dello stadio Dall'Ara contro i Campioni d'Italia dell'Inter.

"Sono contento perché siamo sempre stati competitivi anche contro squadre forti come oggi con l'Inter. La nostra gente ci ha riconosciuto che è stata un’annata lunga, faticosa e difficile, in cui comunque abbiamo cercato di regalare emozioni. Ringrazio di cuore tutto il nostro pubblico e chi ci ha seguito ovunque", ha detto il tecnico, Italiano prima di parlare anche sul suo futuro con estrema tranquillità: "Incontrerò in settimana il Club, ci sarà da programmare qualcosa di diverso senza Coppe, e poi trarremo le conclusioni" ha concluso il tecnico della squadra emiliana che con la gara di ieri ha messo il punto su una stagione fatta di alti e bassi che alla fine non è riuscita a regalare ai tifosi la terza gioia europea consecutiva. I rossoblu difatti hanno concluso la loro annata calcistica con 56 punti in classifica, -3 dell'Atalanta, settima in classifica e posizionata in zona Conference League. Una sola lunghezza d'onda, ormai incolmabile, che condanna la squadra di Italiano a restare fuori dalle griglie continentali.