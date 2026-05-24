Intervistato anche dai canali ufficiali del club, Eivind Helland al termine di Bologna-Inter ha commentato il risultato ottenuto ieri pomeriggio in casa contro i Campioni d'Italia, risultato che ha di fatto messo il punto sulla stagione di entrambe le compagini.

"Sono arrivato a gennaio e sono contento di come ho approcciato la Serie A e di come sono cresciuto in questi mesi", ha detto il difensore ex Brann che ha ammesso la gioia di aver trovato spazio crescente negli ultimi mesi: "Soprattutto nell’ultimo periodo in cui ho trovato più spazio in campo".

"A Bologna sto bene e sono convinto che l’anno prossimo potremo fare una grande stagione - ha continuato parlando anche del legame instaurato con il tecnico - Ho un buon rapporto con Italiano, per me è un grande allenatore, da lui imparo quotidianamente". Poi sul Mondiale che dovrà guardare da casa per via della mancata convocazione dice: "Ci sarà tempo per cercare di essere convocato e viverlo dal campo, quest’estate farò il tifo per la Norvegia".

Sezione: L'avversario / Data: Dom 24 maggio 2026 alle 13:11
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi