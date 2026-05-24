Intervistato anche dai canali ufficiali del club, Eivind Helland al termine di Bologna-Inter ha commentato il risultato ottenuto ieri pomeriggio in casa contro i Campioni d'Italia, risultato che ha di fatto messo il punto sulla stagione di entrambe le compagini.

"Sono arrivato a gennaio e sono contento di come ho approcciato la Serie A e di come sono cresciuto in questi mesi", ha detto il difensore ex Brann che ha ammesso la gioia di aver trovato spazio crescente negli ultimi mesi: "Soprattutto nell’ultimo periodo in cui ho trovato più spazio in campo".

"A Bologna sto bene e sono convinto che l’anno prossimo potremo fare una grande stagione - ha continuato parlando anche del legame instaurato con il tecnico - Ho un buon rapporto con Italiano, per me è un grande allenatore, da lui imparo quotidianamente". Poi sul Mondiale che dovrà guardare da casa per via della mancata convocazione dice: "Ci sarà tempo per cercare di essere convocato e viverlo dal campo, quest’estate farò il tifo per la Norvegia".