Possibile forfait in casa Juventus in vista dell'amichevole di domani contro l'Inter. Come evidenziato da Sky Sport, Federico Gatti non ha preso parte all'ultima seduta di allenamento con i bianconeri a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Di conseguenza, è da considerarsi in dubbio la sua presenza per l'incontro con i nerazzurri. Risparmiati per una questione di carichi anche Kelly, Celik e Zhegrova. In attesa di aggiornamenti, lo schieramento bianconero in vista dell'impegno contro i meneghini dovrebbe essere il seguente:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli, D. Luiz; McKennie, Alajbegovic, Conceicao; David.