Domani sera, il Lumezzane è atteso dalla sfida contro l'Inter U23 all'U-Power Stadium di Monza. Partita che inaugura un febbraio particolarmente impegnativo per il club bresciano, come sottolinea anche il tecnico Emanuele Troise: "Questo mese, con le due infrasettimanali, sarà un crocevia delicato in cui si decidono sorti e percorsi. Ci vuole ambizione e capacità di leggere le situazioni all’interno della partita non incappando più in finali come quelli delle ultime tre gare. Con il rientro di Malotti previsto a giorni torneremo ad avere il gruppo al completo, questo ci offrirà più soluzioni, anche se molti calciatori rientrando da infortuni devono ritrovare condizione e ritmo partita in un momento in cui spendiamo tanto nel corso delle partite. Contro l’Inter U23 la squadra dovrà offrire una prestazione diversa rispetto all’ultima, i ragazzi lo sanno".