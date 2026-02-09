"Siamo molto forti nella testa, siamo sempre in partita. Con la nostra qualità possiamo fare male a tutti gli avversari", ha detto Yann Bisseck a Sport Mediaset dopo la vittoria per 5-0 inflitta al Sassuolo ieri pomeriggio al Mapei Stadium, match che apre ufficialmente la settimana del derby d'Italia. A proposito di derby d'Italia, il difensore tedesco aggiunge: "Non siamo la stessa squadra dell’andata. Penso che siamo migliorati tanto, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Vedremo cosa succederà".