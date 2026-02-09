Sassuolo, Pisa e Cremonese. L'Inter ha battuto le neopromosse che hanno preso parte alla Serie A 25/26 sia all'andata che al ritorno, completando così un ciclo perfetto. 

Sei vittorie su sei, un risultato raggiunto solo per la seconda volta negli ultimi 20 anni, dopo la stagione 2021/2022. 

Sezione: Stats / Data: Lun 09 febbraio 2026 alle 23:25
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
