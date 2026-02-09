Serata da incorniciare per Federico Dimarco, protagonista assoluto sulla corsia sinistra nella sfida tra Sassuolo e Inter. Con tre assist in una singola trasferta, il numero 32 nerazzurra diventa il secondo esterno difensivo a riuscirci in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05), dopo Massimo Oddo nel 2006.

Dimarco sale così a 11 assist in campionato, nessun difensore aveva mai fatto meglio nelle prime 24 giornate di Serie A. In una singola stagione sempre Oddo (13 nel 2005/06) ha servito più assist tra i difensori, mentre Dimarco ha raggiunto il Maicon del Tripete (11 nel 2009/10). Per lui è la quarta gara in Serie A con più di un assist, la prima in assoluto in trasferta.