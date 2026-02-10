Il Corsport propone oggi un confronto tra i reparti offensivi di Inter e Juve. "Diciamo un’altra verità: se la Signora potesse contare su Bonny e Pio Esposito, al posto di Openda e David, quasi certamente il divario in classifica dall’Inter sarebbe meno ampio o non sarebbe cresciuto così tanto (12 punti) tra gennaio e febbraio".
Eppure in estate, prima dell'avvio della stagione, quello della Juventus era considerato l'attacco più forte del campionato. "Ad Appiano Gentile stanno facendo la fortuna di Chivu. Inzaghi doveva arrangiarsi con Arnautovic, Taremi e Correa. Non era la stessa cosa. Alle solite certezze, l’Inter ha aggiunto un attacco atomico, in grado di garantire rotazioni. Tanto per dirne una, cominciando a sottolineare le diversità del derby d’Italia. Yildiz in campionato ha tenuto il campo più di Lautaro Martinez (1892 minuti contro 1815) e Bonny (560) meno di Vlahovic (682), fermo da fine novembre. Chivu può cambiare, naviga nel lusso. Spalletti no, ci ha provato invano e senza risultati, tanto da utilizzare McKennie trequartista per raddoppiare il peso offensivo di David, definito “monofasico” dal tecnico di Certaldo. Spiegazione ai lettori: il canadese eccelle solo in una fase, quella in cui viene incontro alla palla per dialogare con i centrocampisti".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 14:20 Sky - Giornata importante per Calhanoglu: oggi è atteso il rientro in gruppo. E alla Pinetina c'è Montella
- 14:07 Cori contro le Forze dell'Ordine, 100 euro di multa per l'Inter U23. Vecchi entra in diffida
- 13:53 Dumfries celebra la doppietta olandese nello speed skating: "Che motivazione per il Mondiale"
- 13:38 Juventus, Conceiçao avvisa l'Inter: "Stanno vivendo un gran momento ma a San Siro vogliamo vincere"
- 13:24 Sala: "Nessun ripensamento su San Siro, ormai non è uno stadio adeguato ai tempi"
- 13:10 Milan, Nkunku: "L'obiettivo è arrivare tra le prime quattro. Derby? Match speciale"
- 12:56 Boniek: "Scudetto? Serie A equilibrata senza l'Inter. E' scappata via, vediamo se riescono a prenderla"
- 12:42 Juve, Khéphren Thuram: "Inter molto forte, mi aspetto una gara difficile. Papà Lilian rimane neutrale, con Marcus..."
- 12:27 Bild - Gli occhi dell'Inter su Daniel Svensson, terzino del BVB. I gialloneri disposti a trattare a partire da...
- 12:14 Super Palacios nel derby contro il Deportivo Riestra: numeri da leader per il difensore
- 12:00 DUMFRIES svela come sta, i ritorni di BARE e CALHA. LAUTI e DIMASH, polemiche FINITE? Serve COERENZA
- 11:45 Acerbi compie 38 anni, l'Inter: "Si è imposto fin da subito come un pilastro della squadra"
- 11:30 McKennie, Inter e Atletico Madrid 'calde': le richieste del giocatore e il fattore Spalletti per la Juventus
- 11:16 Prandelli: "Yildiz e McKennie giocherebbero anche in questa Inter. Ho un debole per Marcus Thuram"
- 11:02 CdS - Inter-Juve, il paradosso degli attacchi: se Spalletti avesse Pio e Bonny...
- 10:48 CdS - Inter, Dimarco aveva bisogno di un cambio di guida tecnica: che differenze con l'anno scorso
- 10:34 Gattuso chiama gli azzurri a cena: dell'Inter la rappresentanza più folta. E ci sono due new entry
- 10:20 Corsera - Inter-Juve, ci si rivede: allo Stadium tremarono i muri. Così Chivu ha plasmato una squadra con numeri record
- 10:06 Condò: "Reset sul Var a fine anno. Vergara non ha mai giocato il calcio che rimpiangiamo"
- 09:52 TS - L'Inter prende e sorpassa la Juve in due statistiche. Attacco super anche tra i top 5 d'Europa
- 09:38 TS - L'Inter torna ad allenarsi: attese risposte da due giocatori in vista della Juve
- 09:24 TS - Il Man United sogna Dimarco, ma l'Inter lo blinderà. E l'esterno punta a un doppio record
- 09:10 CdS - Chivu pronto a riabbracciare Calhanoglu e Barella
- 08:56 Verso Inter-Juve, Stramaccioni: "Il gap in classifica è corretto, ecco la differenza tra Chivu e Spalletti. Il romeno ha ragione quando dice che..."
- 08:42 CdS - Chivu a velocità supersonica: +9 sulla Juve dall'ingresso di Spalletti
- 08:28 GdS - Dimarco top in Europa: nessun esterno come lui. Nuovo motore con Chivu
- 08:14 GdS - Riecco Barella e Calhanoglu: entrambi attesi al rientro in gruppo. Per Chivu ci sarà solo un problema...
- 08:00 Mercoledì Inter U23 di nuovo in campo contro il Lumezzane: dirigerà Leorsini di Terni
- 00:00 In principio era un'amichevole...
- 23:55 U15, due interisti convocati per il doppio test con la Cechia. Battisti: "Vogliamo testare i ragazzi a livello internazionale"
- 23:45 Di Marzio: "L'Inter crede in Luis Henrique, a gennaio il Bournemouth aveva offerto 30 milioni di euro"
- 23:40 Juve, Ottolini aggiorna la situazione McKennie: "Rinnovo? I colloqui procedono"
- 23:25 Cremonese, Pisa e Sassuolo. L'Inter fa 18 punti con le neopromosse: è la seconda volta negli ultimi 20 anni
- 23:10 Roma, Gasperini ritrova Palestra da avversario: "Ora è un top, è cresciuto tantissimo"
- 22:55 Settore giovanile Inter, i risultati del week-end: bilancio positivo con sei vittorie su otto partite giocate
- 22:40 Gol in Serie A con l'Inter: Lautaro supera Altobelli e punta il podio. Nel mirino il record di Totti, Del Piero...
- 22:38 La Roma si rialza sulle ali di Malen: 2-0 al Cagliari, agganciata la Juventus al quarto posto
- 22:25 Adani: "Dimarco quasi un centravanti, con lui parti 1-0. Evoluzione da terzino? Può fare il Robertson, ma in Italia..."
- 22:10 Cassano e l'aneddoto su Ausilio: "L'anno scorso mi disse che Bisseck diventerà uno dei migliori al mondo"
- 21:55 Ventola: "Dimarco incredibile. L'anno scorso durava 60', quest'anno sta facendo la miglior stagione della sua carriera"
- 21:39 Tre assist in una partita, Dimarco eguaglia il record di Oddo. Raggiunto lo score di Maicon nella stagione del Triplete
- 21:24 Cagliari, Angelozzi esagera: "Palestra super, per me è il laterale più forte d'Europa. Arriverà in alto"
- 21:10 Quagliarella: "Zielinski sembrava perso, con Chivu ora è un uomo in più. L'Inter sta dominando in Italia"
- 20:53 Dumfries: "Recupero? Questione di settimane, anche se non c'è una data precisa. Mi alleno già con il pallone"
- 20:41 Inter perfetta lontana da San Siro, 8 vittorie consecutive in trasferta: è la terza volta nella storia
- 20:27 Krstovic e Zappacosta, continua la rimonta europea dell'Atalanta: Cremonese ko 2-1
- 20:13 Thuram torna a colpire: col Sassuolo fanno 20 avversari trafitti dal francese, come lui solo Lautaro
- 19:58 Speed skating, Jutta Leerdam trionfa a Milano davanti a Dumfries: medaglia d'oro e record olimpico. Denzel: "Storia fatta"
- 19:43 Moretto: "Dimarco-Bayern Monaco, c'è un retroscena. McKennie, sondaggio dell'Inter ma la Juve vuole il rinnovo"
- 19:29 Magull: "Grande vittoria con la Fiorentina, avremmo potuto segnare anche di più. Ora testa al Parma"
- 19:14 Lega Serie A, all'ordine del giorno della prossima assemblea l'acquisizione... del Fantacalcio
- 19:00 Rivivi la diretta! La SETTIMANA di INTER-JUVE, l'incubo BIG MATCH, CHIVU vs SPALLETTI e il REBUS a CENTROCAMPO
- 18:54 Niente Grande Fratello per Walter Zenga. Arriva la precisazione dell'ex portiere dell'Inter
- 18:40 Scarpa d'Oro 2026, Lautaro irrompe nelle prime dieci posizioni dopo il gol col Sassuolo
- 18:26 Massini, vice pres. AIA: "Mai contrari al professionismo arbitrale, ma dentro l'associazione"
- 18:12 Malagò: "L'Italia può rilanciarsi coi playoff per il Mondiale". Poi è amaro sul calcio italiano: "Situazione insostenibile"
- 17:57 Lautaro lascia il segno su Milano: l'Inter celebra il Toro, ora "sul podio nerazzurro di tutti i tempi"
- 17:43 videoSalvataggio sulla linea, traversa e triplo assist contro il Sassuolo. L'Inter celebra Dimarco: "Unstoppable"
- 17:28 Bologna, Fenucci: "Fabbian per noi come un figlio. Ma l'operazione con la Fiorentina andava fatta"
- 17:13 Sassuolo, Grosso a SM: "Complimenti a Chivu per l'ottimo lavoro, sta facendo cose importanti"
- 16:59 Francesi all'attacco: segnano Mbappé, Thuram e Dembélé. Kylian celebra il trio e Deschamps sorride
- 16:44 Bugeja: "Quest'anno sto segnando, ma senza le mie compagne non posso fare nulla. Ora il Parma"
- 16:30 Conceicao rassicura la Juventus dopo il fastidio di ieri e punta l'Inter: "Ci vediamo alla prossima"
- 16:15 Aleksandar Stankovic inarrestabile: in Belgio è ancora 'Scarpa d'oro'. Con lui una portabandiera dell'Inter
- 16:02 Champions League, Adidas svela il pallone della finale di Budapest. Sarà utilizzato a partire dai playoff
- 15:48 Battesimo del gol per Luis Henrique e Akanji: i marcatori stagionali dell'Inter ora sono 16
- 15:34 Trevisani esalta Dimarco, poi spiega: "La comprensione delle situazioni sta facendo la differenza dell'Inter. Ora però..."
- 15:19 Ambrosini: "Campionato appeso al Milan: già al derby rischia di finire il torneo"
- 15:05 Il Podcast di FcIN - Sassuolo-Inter 0-5, l'analisi di Andrea Bosio; nerazzurri travolgenti
- 14:50 Napoli, Juan Jesus: "Arbitri, fatto un passo indietro. Samuel e Chivu oggi giocherebbero una gara sì e una no"