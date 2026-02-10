Ospite sulle frequenze di Radio TV Serie A, Giacomo Poretti, noto comico e storico tifoso dell'Inter, ha parlato della sua squadra del cuore nella settimana che porta al derby d'Italia, concentrandosi, però, sui cugini del Milan: "Io sono un tifoso terrorizzato dal Milan da sempre, il derby è il derby. Per cui, anche se sono teoricamente a -5, il campionato è aperto e può capitare di tutto. Il Milan è l'avversario diretto per il campionato, noi interisti siamo già in ansia per la partita di marzo".

Parlando del giocatore a cui è più legato, Poretti ripensa alla serata della presentazione di Ronaldo: "Mi ricordo ancora l'emozione, quel giorno c'era l'amichevole tra Inter e Manchester United. Aldo e Giovanni mi dissero di presentarlo, io mi cagavo sotto davanti a 80mila persone".