L'Italia aggiunge un altro oro a un medagliere già ricco alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, trionfando nella staffetta mista dello short track. Un'impresa celebrata anche dall'Inter, con un complimento speciale alla tifosa nerazzurra Arianna Fontana: "Splendido oro azzurro - si legge sul profilo X del club -. Complimenti all’Italia dello Short track che conquista il successo nella staffetta mista. Fantastica la (Ner)Azzurra Arianna Fontana che scrive la storia con la dodicesima medaglia olimpica".
Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 10 febbraio 2026 alle 14:34
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
