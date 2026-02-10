"L'Inter ha una struttura tecnica perché chi prende decisioni è bravissimo". Così Massimo Marianella commenta il percorso di crescita avuto negli anni dall'Inter in parallelo al momento societario che sta vivendo la Juventus in vista del derby d'Italia. "Sono stati bravi a creare una base, una continuità. È andato via Inzaghi, è arrivato Chivu, ma c’è sempre stata una continuità societaria che la Juve non ha avuto in questi anni. Quando cambi, anche se sei la Juventus qualcosa scricchiola, cambia. All’Inter sono stati bravissimi a creare una base e su quella puntellare, costruire e dare una mentalità vincente. Per ciò dico che per quanto stia facendo bene la Juve, il Milan, il Napoli, o altre realtà come Como, Roma… l’Inter è nettamente la squadra più forte del nostro calcio. Ha fatto anche due finali di Champions League negli ultimi tre anni" ha detto il noto telecronista a Sky Sport, dove poi continua a tessere le lodi della dirigenza di Viale della Liberazione e dà, implicitamente, un consiglio ai bianconeri.

Senza prendere giocatori a cento milioni l’uno…

"Non ne hanno bisogno perché hanno una base. Sono stati bravi, lo è Marotta, Ausilio è bravissimo. Quando hai due persone così che ti costruiscono una squadra che riesci a gestire con tranquillità, perché l’Inter va avanti con grande serenità con vittorie e Trofei. Sono bravi, sono lì dove sono perché hanno costruito questo percorso. La Juve ci vuole arrivare però cambiando così tanto diventa difficile".