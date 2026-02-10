Milan e Liverpool sono le uniche due avversarie contro cui l'Inter non ha segnato in stagione, come ricorda il Corriere della Sera. All'andata contro la Juventus, invece, non erano bastati tre gol per vincere e i muri dello spogliatoio tremarono.

Chivu, si legge, ha plasmato la squadra con colpi duri, idee chiare e l'aiuto dello staff che ha fatto volare gente come Lautaro o Dimarco. Nessuno in Europa ha più clean sheet (13) dell'Inter, nemmeno l'Arsenal che è fermo a 11. I gol sono 2.3 di media a partita contro 2.07 della passata stagione, ma Lautaro si fermò a 12 centri campionato e ora è già a 14. Thuram è a 7, può arrivare ai 14 dello scorso anno. Dimarco e le due nuove punte Bonny ed Esposito compensano le reti che aveva segnato Dumfries (7 contro 1 quest'anno). E all'appello dei marcatori manca ancora Frattesi. Altro numero: 13 reti su corner, di cui 12 di testa più il gol spettacolare di Zielinski a Verona.