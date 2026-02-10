Nessun esterno è più decisivo di Federico Dimarco. E non solo in Italia. La Gazzetta dello Sport celebra la stagione enorme del numero 32 nerazzurro, ormai a livelli top da mesi.

"Non è certo un caso che il boom arrivi nell’anno in cui c’è un nuovo timoniere alla Pinetina: tra i tanti meriti di Cristian Chivu c’è proprio la superba trasformazione, fisica e non solo tecnica, del mancino più affilato della compagnia - si legge -. Il rendimento di Dimarco rispetto all’ultima stagione di Inzaghi è decollato e lo stesso Fede non ha perso occasione di lanciare qualche freccetta sulla sagoma del vecchio allenatore: con il nuovo tecnico, invece, è solo rose e fiori, anche perché l’azzurro è tra quelli che sfruttano di più il nuovo duro lavoro fisico dello staff. E con un calcio aggressivo, fatto di recuperi alti e verticalizzazioni sostenute, lui può concentrarsi su ciò che gli riesce meglio: la produzione offensiva per le punte che occupano l’area di rigore".

I numeri parlano chiaro: l'interista è il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni in questo campionato (62), ma soprattutto il migliore laterale d’Europa, almeno alla voce assist. Oltre alle 5 reti segnate in campionato, il totale degli assist è arrivato già a 13, in base a quanto segnala direttamente la Lega di Serie A. La società di statistiche Opta Sports gliene assegna due in meno solo perché ballano dei calci d’angolo di controversa assegnazione, uno contro il Pisa e uno contro il Bologna. "I colleghi mancini nel Continente, anche quelli più “sovrapponibili” a lui, fanno un altro lavoro e stanno comunque dietro nelle voci che contano: Grimaldo fa faville a Leverkusen, ma è solo a 5+5 tra assist e reti in Bundesliga; Nuno Mendes del Psg, che aveva dominato in finale di Champions, si ferma a 3+3 in Ligue 1. Il nuovo motore che gli ha impiantato Chivu si nota tutto: non c’è esterno mancino di top club che viaggi a questo ritmo milanese", sottolinea la rosea.