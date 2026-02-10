C'è qualcuno che può fermare la fuga dell'Inter? La classifica dice otto punti di vantaggio sul Milan, che ha una partita in meno, e nove sui campioni d'Italia del Napoli. La risposta degli italiani è no: nei primi giorni di febbraio il 35% degli scommettitori di William Hill ha puntato sul 21esimo titolo nerazzurro. Crolla la fiducia nella rimonta di Massimiliano Allegri, che scende dal 43% di gennaio (quando era in “pole”) al 29%, ancora in vantaggio sul 21% per il bis di Antonio Conte. Molto più lontane la Roma (8%) e la Juventus (4%)

Il verdetto dei bookmaker è ancora più netto: dopo lo 0-5 di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il primo tricolore di Christian Chivu si gioca a 1,14 su 888sport. Milan e Napoli inseguono rispettivamente a 6,00 e 10,00 volte la posta. Missione quasi impossibile per la Juventus di Luciano Spalletti, indicata a 25,00, e la Roma di Gian Piero Gasperini, vista a 50,00.