Presente a Rho per la finale di Speed skating 1000 metri femminile ai Giochi invernali di Milano-Cortina, che ieri sera ha visto trionfare la connazionale Jutta Leerdam, con tanto di record olimpico, Denzel Dumfries ha parlato così dell'esperienza da spettatore dal proprio profilo Linkedin: "Oro e argento storici per i Paesi Bassi, resilienza mentale ai massimi livelli!. Giochi Olimpici di Milano 2026. La mia prima gara olimpica in assoluto, e che gara!", ha scritto il laterale dell'Inter celebrando anche il secondo posto della connazionale Femke Kok.

Il trionfo delle due atlete orange spinge Dumfries a fare una riflessione più ampia sul livello di preparazione degli sportivi: "Cosa impariamo da questo? Quell'1,12 non è caduto dal cielo. È il risultato di una preparazione rigorosa, quella 'bolla' che è diversa per ogni atleta. A volte non dovremmo giudicare immediatamente, ma avere fiducia che un'atleta stia facendo tutto il possibile per vincere l'oro per i Paesi Bassi. Perché in definitiva, lo festeggiamo insieme. Grande rispetto per Femke e Jutta. Raggiungere il massimo in questo momento è assolutamente necessario, non è da tutti. Sono contento che questa sia stata la mia prima gara olimpica. Che motivazione per l'estate (il riferimento è al Mondiale, ndr)".