Rarità: l'Inter avrà una settimana piena per poter preparare la gara di campionato contro la Juventus in programma sabato sera a San Siro. I nerazzurri torneranno oggi ad Appiano Gentile e gli occhi saranno puntati soprattutto su due pedine che sono mancate nell'ultimo periodo.

"Chivu dovrebbe a stretto giro riabbracciare Nicolò Barella e Hakah Calhanoglu, entrambi ormai pronti a rientrare dopo i rispettivi infortuni - conferma il Corsport -. Sulla loro convocazione per la prossima gara si respira un discreto ottimismo, ma soltanto più avanti si capirà se almeno uno dei due potrà effettivamente scendere in campo dal primo minuto o se dovranno accontentarsi di uno spezzone. Prudenza, come sempre, rimane la parola d'ordine". Decisive le indicazioni che arriveranno dai prossimi allenamenti.