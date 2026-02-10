C'è un dato che fa riflettere portato alla luce oggi dal Corriere dello Sport e riguarda il confronto tra Cristian Chivu e Luciano Spalletti, i tecnici che sabato si troveranno di fronte a San Siro per Inter-Juventus.

"Spalletti ha cominciato a guidare la Juve dalla decima giornata del girone d’andata dopo 8 partite di Tudor e l’interim (con l’Udinese) affidato a Brambilla della Next Gen. I bianconeri erano al settimo posto con 15 punti, meno 3 dall’Inter. Ora il distacco è salito a 12 lunghezze. L’Inter se n’è andata in fuga mettendo in fila 11 vittorie nelle ultime 12 giornate. Una marcia irresistibile per tutti", si legge.

Insomma, nonostante la marcia sostenuta dei bianconeri, i nerazzurri sono stati capaci di prendere comunque il largo. E questo la dice lunga...