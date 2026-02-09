Sei vittorie, un pareggio e una sconfitta: questo il bilancio delle gare giocate nel week-end dalle otto squadre del Settore giovanile interista. Un fine settimana che ha visto la Primavera di Carbone agguantare il 2-2 con il Cagliari in rimonta dopo essere stata sotto 2-0, oltre alla vittoria pirotecnica dell'U18 a spese della Fiorentina. Da sottolineare anche il successo dell'Under 15 femminile nel derby valido per il campionato interregionale. Ecco il quadro completo:

UNDER 20 Campionato, 24ª giornata: Cagliari-Inter 2-2 Reti: 73’ Nenna, 85’ Mancuso

UNDER 19 FEMMINILE Campionato: Brescia-Inter 1-6 Reti: 5’ Bressan, 28’ Romanelli, 31’ Saragoni, 41’ Compiani, 50’ Romanelli, 89’ Saragoni

UNDER 18 Campionato, 22ª giornata: Inter-Fiorentina 3-2 Reti: 14’ D’Agostino, 18’ Grisoni Fasana, 23’ Konteh

UNDER 17 Campionato: Inter-Monza 3-1 Reti: 52’ Puricelli, 59’ Rocca, 88’ Dade

UNDER 17 FEMMINILE Campionato: Como 1907-Inter 0-4 Reti: 42’ Dall’Ava, 50’ Serio, 69’ Corraini, 70’ Artesani

UNDER 16 Campionato: Padova-Inter 1-3 Reti: 25’ Keqi, 30’ e 74’ Castellarin

UNDER 15 Campionato: Padova-Inter 2-0

UNDER 15 FEMMINILE Campionato interregionale: Milan-Inter 1-3 Reti: 2’ Molinari, 19’ Della Morte, 52’ Franceschi.